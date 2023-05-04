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В Павловском Посаде обнаружен парник с 10 кустами конопли

В Подмосковье полицейские изъяли 10 кустов конопли из парника в частном доме. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

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