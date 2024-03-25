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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер Закроев о работе с Бойковой и Козловским: «Ребята обратились к нам за помощью за тем, что мы делаем и для своей группы. Все смотрят на них как на локомотив и тянутся за ними»

Егор Закроев входит в группу Павла Слюсаренко, который сотрудничает со штабом Этери Тутберидзе. Чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский перешли к Тутберидзе перед началом сезона-2023/24.

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