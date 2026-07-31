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Аргументы недели

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Масляный король погорел на китайских дронах

Масляный король погорел на китайских дронах

В Москве взят под стражу председатель совета директоров холдинга «Эфко» Валерий Кустов. По оценкам Forbes, состояние бизнесмена составляет около $1,1 млрд, но сейчас его ждут серьезные разбирательства: возбуждено уголовное дело о хищении и растрате в особо крупных размерах.

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