Изменения произойдут в октябре и ноябреВ октябре и ноябре в Москве изменят тарифы на эвакуацию и парковку автотранспорта, а также увеличат платное парковочное пространство, сообщает тг-канал Дептранс Москва.
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