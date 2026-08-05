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«112» сообщил о возможном участии эзотериков в работе клиники Хайдарова

«112» сообщил о возможном участии эзотериков в работе клиники Хайдарова

В материалах дела, связанных с клиникой пластического хирурга Тимура Хайдарова, якобы содержатся сведения об участии эзотериков и людей, практикующих магические ритуалы, в вопросах, связанных с пациентами и работой учреждения.

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