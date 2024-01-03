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«Хезболла» предупредила, что отреагирует на смерть лидера ХАМАС в Бейруте

«Хезболла» предупредила, что отреагирует на смерть лидера ХАМАС в Бейруте

Ливанское движение «Хезболла» предупредила Израиль о последствиях после ликвидации заместителя главы политбюро палестинской радикальной организации ХАМАС Салеха аль-Арура и двух командиров боевого крыла движения «Бригады аль-Кассама» в Южном Бейруте.

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