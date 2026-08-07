Шестое пополнение в семье: у Валерия Карпина родился сын

В семье тренера сборной России по футболу пять дочерей и теперь еще один сын. Валерий Карпин LEGION-MEDIAВ семье наставника российской сборной произошло знаменательное событие: 57-летний Валерий Карпин в шестой раз стал отцом.
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