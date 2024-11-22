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Царьград

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Самарцам рассказали, почему кальян вреднее обычных сигарет

Самарцам рассказали, почему кальян вреднее обычных сигарет

В последние десятилетия кальян стал не просто способом расслабиться, а настоящим модным трендом. Однако за этой привлекательной оболочкой скрываются серьезные риски для здоровья.

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