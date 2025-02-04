ВС РФ начали дотягиваться до Днепропетровщины дронами: что произошло в зоне СВО 4 февраля

МОСКВА, 4 февраля, ФедералПресс. Российские войска атакуют Днепропетровскую область FPV-дронами, ВСУ отступают на всей линии фронта, главком украинской армии Александр Сырский планирует перебросить на передовую дополнительно 50 тысяч солдат.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии