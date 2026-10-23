1. В Фонбет Чемпионате КХЛ СКА одержал первую победу при Разине , обыграв «Сибирь», «Авангард» проиграл «Нефтехимику», «Сочи» обыграл «Динамо» Минск.
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