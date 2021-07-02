Потерявшая котят кошка стала приемной матерью для трех сироток

ДругПотерявшая котят кошка стала приемной матерью для трех сиротокПонятие приемных родителей преимущественно относится к людям, с нашим развитым обществом, но и животные могут ими стать.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЭлеонора КоганМайка прекрасная мама!!!!Элеонора КоганОна выкормила чужих котяток, которые ей стали родными!!!ВВВиктория Виктория"Понятие приемных родителей преимущественно относится к людям, с нашим развитым обществом, но и животные могут ими стать."... Как надоели эти расхожие фразы: животные в сто раз лучше некоторых двуногих мамашек, бросающих своих детей; и чаще становятся приемными мамами не только детенышам своего вида, но и других видов: собаки выкармливают котят, тигры поросят, куры-наседки спасают щенят.... можно перечислять до бесконечности.Так что без всяких "но и..."Комментировать
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