Из России запустят пассажирские поезда в Китай и Северную Корею

РЖД вновь запустит пассажирские поезда из Приморского края в Китай и Северную Корею. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Дальневосточной региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре РЖД Сергея Фомичева.