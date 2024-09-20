Из России запустят пассажирские поезда в Китай и Северную Корею

РЖД вновь запустит пассажирские поезда из Приморского края в Китай и Северную Корею. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Дальневосточной региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре РЖД Сергея Фомичева.
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