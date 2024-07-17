Где вакцинироваться против кори жителям Алматы

3 275 подтвержденных случаев кори зарегистрировали в Алматы с начала года, передает inAlmaty.kz. Об этом сообщила замруководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова.
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