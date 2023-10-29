Продажи планшетов в России выросли почти на треть. За три квартала текущего года

Быстрее всего с января по сентябрь росли продажи устройств низкого ценового сегмента, основную долю в котором занимают собственные торговые марки ретейлеровКак сообщает «Коммерсантъ», за девять месяцев 2023 года количество проданных планшетов в России выросло на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 1,7 миллиона устройств.