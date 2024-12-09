В 2025 году на Ямале отремонтируют 75 фасадов жилых домов

В следующем году на Ямале капитально отремонтируют фасады 75 домов. Произойдет это в рамках программы обновления: внешний вид улучшат многоквартирники в Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрьске, Губкинском, Муравленко, Лабытнанги и Надымском районе, рассказал на пресс-конференции заместитель губернатора, директор департамента Госжилнадзора Ямала Сергей Карасёв.
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