В 2025 году на Ямале отремонтируют 75 фасадов жилых домов

В следующем году на Ямале капитально отремонтируют фасады 75 домов. Произойдет это в рамках программы обновления: внешний вид улучшат многоквартирники в Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрьске, Губкинском, Муравленко, Лабытнанги и Надымском районе, рассказал на пресс-конференции заместитель губернатора, директор департамента Госжилнадзора Ямала Сергей Карасёв.