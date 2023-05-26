Военное обозрение

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Украина с использованием западного оружия пытается реализовать задачу по лишению России преимущества в воздухе и на море

Украина с использованием западного оружия пытается реализовать задачу по лишению России преимущества в воздухе и на море

Завершая разговоры о «весеннем» контрнаступлении, которое, по словам одних украинских чиновников «уже идёт», по словам других – «вот-вот начнётся», тема для киевского режима переходит в разряд «летнего контрнаступления».

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