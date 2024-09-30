Во Франции начался суд над Ле Пен по делу о фиктивном найме ассистентов в ЕП

В коррекционном трибунале Парижа начался судебный процесс над Марин Ле Пен, ее отцом и рядом членов ее партии «Национальное объединение» по делу о фиктивном найме ассистентов депутатов Европарламента (ЕП).
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