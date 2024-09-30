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Во Франции начался суд над Ле Пен по делу о фиктивном найме ассистентов в ЕП

Во Франции начался суд над Ле Пен по делу о фиктивном найме ассистентов в ЕП

В коррекционном трибунале Парижа начался судебный процесс над Марин Ле Пен, ее отцом и рядом членов ее партии «Национальное объединение» по делу о фиктивном найме ассистентов депутатов Европарламента (ЕП).

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Комментарии
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Eduard
Судите своего Эмануэль за преступления на Украине!
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20 час.
Eduard
Западный Суд всё за ерунду цепляется,а взрывы газопроводов,короновирусну никак замечать не хочет!
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20 час.

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