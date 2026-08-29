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Акции Marvell упали на 8% из-за неопределенности сроков доходов от контракта с Google

Акции Marvell упали на 8% из-за неопределенности сроков доходов от контракта с Google

Акции американского разработчика микросхем Marvell Technology снизились более чем на 8% на торгах в Нью-Йорке, несмотря на публикацию сильных квартальных финансовых результатов, превысивших предварительные прогнозы аналитиков Уолл-стрит.

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