Журналист Джонсон: с Байденом произошло что-то ужасное, а не COVID-19

Самочувствие президента США Джо Байдена резко ухудшилось, он перестал вставать с постели. Журналист, политический обозреватель Бенни Джонсон в соцсети X опроверг версию о коронавирусной инфекции и заявил, что политик сильно болен.
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