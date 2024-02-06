Постпред при ООН Небензя назвал США соучастником удара ВСУ по Лисичанску

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Вашингтон стал соучастником ракетного удара, нанесенного Вооруженными силами Украины (ВСУ) по городу Лисичанску Луганской Народной Республики (ЛНР).
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