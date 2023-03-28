Представитель МИД РФ Захарова: Москва сожалеет из-за участия генсека ООН Гутерреша в саммите за демократию

Москва выражает сожаление в связи с участием генерального секретера ООН Антониу Гутерреша в организованном США «саммите за демократию», который является «недостойным спектаклем».
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