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Славься, Пасха Красная!

Славься, Пасха Красная!

Чудная Красота Пасхи Великое Диво. Небом сей праздник пропах. Церковь вся в свете кадильном, Что в голубых облаках.

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