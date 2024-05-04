Чудная Красота Пасхи Великое Диво. Небом сей праздник пропах. Церковь вся в свете кадильном, Что в голубых облаках.
Славься, Пасха Красная!
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Чудная Красота Пасхи Великое Диво. Небом сей праздник пропах. Церковь вся в свете кадильном, Что в голубых облаках.
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