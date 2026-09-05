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Аллегри о 2:3: «Интер» – сильнейшая команда Серии А и главный фаворит. «Наполи» сумел сыграть на их уровне. Нужно сохранять спокойствие и думать о Лиге чемпионов»

Тренер « Наполи » Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от « Интера » (2:3) в выездном матче 3-го тура Серии А .

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