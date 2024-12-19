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Президент Польши Дуда назвал отправку войск на Украину предметом для разговора

Президент Польши Дуда назвал отправку войск на Украину предметом для разговора

Президент Польши Анджей Дуда 18 декабря назвал «темой для обсуждения» вопрос отправки польских войск на Украину для участия в миротворческом контингенте после окончания боевых действий, при этом он обратил внимание на то, что на данный момент такая дискуссия не ведется.

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