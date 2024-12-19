Президент Польши Дуда назвал отправку войск на Украину предметом для разговора

Президент Польши Анджей Дуда 18 декабря назвал «темой для обсуждения» вопрос отправки польских войск на Украину для участия в миротворческом контингенте после окончания боевых действий, при этом он обратил внимание на то, что на данный момент такая дискуссия не ведется.
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