Президент Польши Дуда назвал отправку войск на Украину предметом для разговора

Президент Польши Анджей Дуда 18 декабря назвал «темой для обсуждения» вопрос отправки польских войск на Украину для участия в миротворческом контингенте после окончания боевых действий, при этом он обратил внимание на то, что на данный момент такая дискуссия не ведется.