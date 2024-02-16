Горошница «Охотничья» — классика русской сибирской кухни

Я помню время, когда зимой такую горошницу готовили в каждой деревенской избе. Конечно, каждая хозяйка готовила по-своему, но общий базовый принцип был одинаков: горох, овощи, копченое или солёное сало с мясной прослойкой и какое-нибудь вяленое или копченое мясо.