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Почти 100 тысяч узбекистанцев уехали из России за десять дней

Почти 100 тысяч узбекистанцев уехали из России за десять дней

По данным агентства по миграции Узбекистана, с 25 августа по 5 сентября 2026 года из России на родину вернулись 96 415 граждан страны — почти сто тысяч человек всего за десять дней.

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