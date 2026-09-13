Почти 100 тысяч узбекистанцев уехали из России за десять дней

По данным агентства по миграции Узбекистана, с 25 августа по 5 сентября 2026 года из России на родину вернулись 96 415 граждан страны — почти сто тысяч человек всего за десять дней.
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да каждый год на зиму уезжают в сентябре-октябре,а в марте-апреле возвращаются.вот и вся причина,а то накрутили чёрти что.