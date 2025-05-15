«Бить прутом»: на Украине началась кампания телесных наказаний за русский язык

На Украине предложили наказывать телесно за использование русского языка. Об этом пишут EADaily. Недавно отличился украинский актер Богдан Бенюк, который в телеинтервью заявил, что детей надо начать бить за то, что они отказываются говорить на мове.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии