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В России хотят легализовать наличные в расчетах за импорт и экспорт

В России хотят легализовать наличные в расчетах за импорт и экспорт

Министерство финансов РФ разработало порядок расчетов наличными между резидентами и нерезидентами, который разрешает без ограничений получать валюту и рубли в качестве платы за экспорт и возвращать авансы по несостоявшимся импортным сделкам.

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