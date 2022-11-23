В России хотят легализовать наличные в расчетах за импорт и экспорт

Министерство финансов РФ разработало порядок расчетов наличными между резидентами и нерезидентами, который разрешает без ограничений получать валюту и рубли в качестве платы за экспорт и возвращать авансы по несостоявшимся импортным сделкам.
Министерство финансов РФ разработало порядок расчетов наличными между резидентами и нерезидентами, который разрешает без ограничений получать валюту и рубли в качестве платы за экспорт и возвращать авансы по несостоявшимся импортным сделкам.
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