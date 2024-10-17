Сегодня какой-то день идеального человека, если бы собрать все эти качества в одном. Ну вот сами посудите: ✔️День нежности – всегда в тему и побольше ✔️День сильных духом – ну а то как же нынче без этого выживать? ✔️День прощения бывшего – тоже сигнализирует о душевных качествах ✔️День верности – комментарии излишни ✔️День "Отплати другу" – про доброту и благодарность ✔️День второго шанса – про мудрость и доверие ✔️Праздник света – ну правда же, у человека с таким набором качеств и нимб засияет над головой, ну? Чтобы мы не были такими идеальными, оставим за собой право на День крайностей, Всемирный день травм (в контексте Дня разрешения конфликтов!), День "Наденьте что-нибудь безвкусное", ну и, пожалуй, День лешего – дурить так дурить.