Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 722 подписчика

Двор заблокирован: сотни людей в странных позах перекрыли проезд, приехал ОМОН

Двор заблокирован: сотни людей в странных позах перекрыли проезд, приехал ОМОН

  Заблокированный двор и тайный молельный дом: как обычная подмосковная многоэтажка превратилась в очаг напряжения Спокойная жизнь в тихом спальном районе подмосковной Балашихи в один день рухнула в одночасье.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя людмила
людмила

При чём тут ЕР? Где альтернатива? Коммунисты, за которых мы всю жизнь до развала страны голосовали как за единственную партию и положившие свои билеты в большинстве своём?