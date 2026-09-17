Двор заблокирован: сотни людей в странных позах перекрыли проезд, приехал ОМОН

Заблокированный двор и тайный молельный дом: как обычная подмосковная многоэтажка превратилась в очаг напряжения Спокойная жизнь в тихом спальном районе подмосковной Балашихи в один день рухнула в одночасье.
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Россия упорно скатывается в средневековье. Ну, и власть! Такой гадости в России еще не бывало!
Задерживают тысячи, а выдворяют единицы. Взяточники.
При чём тут ЕР? Где альтернатива? Коммунисты, за которых мы всю жизнь до развала страны голосовали как за единственную партию и положившие свои билеты в большинстве своём?
Вовсю идет подготовка к захвату страны пришельцами.
Посадите агрессивный борщевик на даче...Не трогайте его...Очень скоро он задавит все культурные растения на вашей даче...Так и злобные мигранты...Задавят терпеливых русских...
Затуло и компанию их крышующих в сибирь на всю жизнь!
А их Аллаху почему не обидно, что на него куча жоп смотрит?