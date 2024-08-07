СК РФ установит всех лиц, причастных к покушению на военкора Евгения Поддубного

В Следственном комитете отметили, что военный корреспондент с первых дней СВО вместе с российскими военнослужащими находится на передовой Следователи СК России установят всех лиц, причастных к покушению на военного корреспондента Евгения Поддубного.
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