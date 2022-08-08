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Россия поступила ответственно в вопросе инспекции по ДСНВ, заявил эксперт

Россия поступила ответственно в вопросе инспекции по ДСНВ, заявил эксперт

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Москва, заявляя о временном выводе из-под инспекций своих объектов по договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), поступает ответственно, поскольку хочет привлечь внимание к проблемам в сфере инспекционной деятельности, чтобы обеспечить в дальнейшем возвращение к полному применению всех механизмов договора, заявил РИА Новости директор Института стратегических оценок, заместитель председателя "Ассоциации Россия-США" Сергей Ознобищев.

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