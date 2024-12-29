Катастрофа в Актау и загадки авиации

Катастрофа пассажирского лайнера Embraer 190 азербайджанской государственной авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в Актау вызывает ряд вопросов, на которые пока не в состоянии ответить ни члены комиссии, ни эксперты различных специальных ведомств.
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