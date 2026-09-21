Гендиректор "Родины" Погонин об увольнении Диаса: любая история имеет конец

Генеральный директор «Родины» Александр Погонин заявил, что решение об увольнении главного тренера команды Хуана Диаса было принято после их совместного разговора, передает «Матч ТВ».
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