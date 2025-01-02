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Новости Омска

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За первые дни нового года омские кинотеатры собрали около 20 млн рублей

За первые дни нового года омские кинотеатры собрали около 20 млн рублей. Самым популярным фильмом стал «Волшебник Изумрудного города» (сборы за январь 2025 года - 9,3 млн рублей), на втором месте «Финист.

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