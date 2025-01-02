За первые дни нового года омские кинотеатры собрали около 20 млн рублей. Самым популярным фильмом стал «Волшебник Изумрудного города» (сборы за январь 2025 года - 9,3 млн рублей), на втором месте «Финист.
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За первые дни нового года омские кинотеатры собрали около 20 млн рублей. Самым популярным фильмом стал «Волшебник Изумрудного города» (сборы за январь 2025 года - 9,3 млн рублей), на втором месте «Финист.