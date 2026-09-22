The Nuclear Renaissance Disconnect: Utilities Plan Big While Stocks Lag The Nuclear Energy Institute's (NEI) newly released 2026 Future of Nuclear Power survey captured American nuclear energy ambitions across 21 utility companies covering 95 commercial reactors.
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