К счастью или на беду, но в новогодние праздники, если не учитывать планомерное продвижение наших войск на ряде направлений фронта, главным событием стало прекращение подачи газа в украинскую ГТС.
Российский газ в Европе — все только начинается
Комментарии
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Eduard
Про агрессию не украинцам говорить напавшим на Восток Украины после переворота!
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6 час.
ВК
Валерий Каплун
Ну что сказать, положение везде ухудшается, но при этом дебилизм только усиливается.
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5 час.
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