Эдриан Ньюи может перейти в Toyota ради «гиперкара»

Getty Images / Red Bull Content PoolГлавный конструктор Red Bull Racing Эдриан Ньюи, который в 2023 году подписал новый многолетний контракт с австрийской командой, в случае ухода из коллектива голландского пилота Макса Ферстаппена также может покинуть чемпионов Формулы 1.