Эдриан Ньюи может перейти в Toyota ради «гиперкара»

Getty Images / Red Bull Content PoolГлавный конструктор Red Bull Racing Эдриан Ньюи, который в 2023 году подписал новый многолетний контракт с австрийской командой, в случае ухода из коллектива голландского пилота Макса Ферстаппена также может покинуть чемпионов Формулы 1.
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