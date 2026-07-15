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Угарте перенес операцию после разрыва «крестов». Хавбек «МЮ» травмировался в матче с Испанией на ЧМ

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщила, что полузащитник Мануэль Угарте успешно перенес операцию на колене.

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