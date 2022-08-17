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"Звездный" жилой дом в центре Уссурийска отдан под снос

"Звездный" жилой дом в центре Уссурийска отдан под снос

В Уссурийске по улице Советской будут сносить двухэтажный дом, признанный аварийным в 2014 году. Характерной деталью этого здания является причудливый декор времен СССР: оконные проемы оформлены в виде звезд, сообщает ИА UssurMedia.

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