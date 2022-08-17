"Звездный" жилой дом в центре Уссурийска отдан под снос

В Уссурийске по улице Советской будут сносить двухэтажный дом, признанный аварийным в 2014 году. Характерной деталью этого здания является причудливый декор времен СССР: оконные проемы оформлены в виде звезд, сообщает ИА UssurMedia.
Популярные статьи
- Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине почтили память выдающегося русского адмирала Фёдора Ушакова
- На Балтийском флоте почтили память погибших подводников АПРК «Курск»
- Экипажи истребителей Су-35С ЗВО продолжают уничтожать объекты военной инфраструктуры ВСУ в ходе специальной военной операции
Свежие комментарии