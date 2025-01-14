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«ВкусВилл» перестал продавать десерт после жалобы москвички на стекло внутри

«ВкусВилл» перестал продавать десерт после жалобы москвички на стекло внутри

В торговой сети организовано расследование.Магазин «ВкусВилл» временно перестал продавать кейс-торт «ДэнБош».

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