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ИА Регнум

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Песков назвал спекуляциями сообщения об отказе РФ от переговоров по Украине

Песков назвал спекуляциями сообщения об отказе РФ от переговоров по Украине

Сообщения агентства Bloomberg о том, что Россия якобы отказалась возобновлять переговоры по Украине до полного установления контроля над Донбассом, является спекуляцией, которую не нужно воспринимать всерьез.

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