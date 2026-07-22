Песков назвал спекуляциями сообщения об отказе РФ от переговоров по Украине

Сообщения агентства Bloomberg о том, что Россия якобы отказалась возобновлять переговоры по Украине до полного установления контроля над Донбассом, является спекуляцией, которую не нужно воспринимать всерьез.
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