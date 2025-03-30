В ГД призвали проверить оптовиков, которые поставляют семена в розницу

Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия - За правду», выступил с предложением организовать проверку качества семян, поставляемых оптовыми компаниями в розничную продажу, перед началом нового посевного сезона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии