Рябков: действие моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности подходит к завершению

Запад не оценил сдержанность России Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков завил, что действие российского моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) подходит к своему логическому завершению.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии