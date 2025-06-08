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Петербургский дневник

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Рябков: действие моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности подходит к завершению

Рябков: действие моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности подходит к завершению

Запад не оценил сдержанность России Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков завил, что действие российского моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) подходит к своему логическому завершению.

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