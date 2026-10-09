Из Алматы и Астаны запустят рейсы в Салалу

Авиасообщение между Казахстаном и Оманом расширится за счёт новых рейсов в Салалу. Полёты из Алматы начнутся 23 октября, из Астаны — 24 октября, передает inAlmaty.
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