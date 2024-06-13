Пластический хирург перечислил, какие операции делал Алексей Чумаков

Десять лет назад певец Алексей Чумаков сильно похудел и изменился практически до неузнаваемости. Тогда появились слухи о том, что он не только следовал советам диетолога, но и обратился к пластическому хирургу.
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