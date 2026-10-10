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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Тоттенхэм» в меньшинстве ушел от поражения в концовке матча с «МЮ» – 1:1. В лайве вероятность ничьей составляла 8%

«Манчестер Юнайтед» дома потерял очки в игре с «Тоттенхэмом» (1:1) в 6-м туре АПЛ. «МЮ» открыл счет на 73-й минуте.

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