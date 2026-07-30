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Царьград

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Зеленский призвал запад ускорить ПВО после ударов России

Зеленский призвал запад ускорить ПВО после ударов России

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным странам с просьбой ускорить поставки систем ПВО, реагируя на ночные российские удары по объектам в нескольких областях Украины, включая Киев и Львов.

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