Зеленский призвал запад ускорить ПВО после ударов России

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным странам с просьбой ускорить поставки систем ПВО, реагируя на ночные российские удары по объектам в нескольких областях Украины, включая Киев и Львов.
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