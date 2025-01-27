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Стюардесса в мини сделала фото у самолета и взбудоражила иностранцев

Стюардесса в мини сделала фото у самолета и взбудоражила иностранцев

Стюардесса зарубежной авиакомпании сделала фото в униформе у самолета и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @flight_attendants_lifestyle в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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