Мировое обозрение

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«Зазеркалье»: Захарова высмеяла реакцию Великобритании на изменение адреса посольства в Москве

«Зазеркалье»: Захарова высмеяла реакцию Великобритании на изменение адреса посольства в Москве

MFA Russia/ Globallookpress.com Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию Лондона на смену адреса британского посольства в Москве.

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